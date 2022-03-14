مستجدات كورونا.. استقرار معدل الإصابات الجديدة.. وتراجع كبير في الحالات الحرجة واستمرار حالات التعافي

أظهرت إحصائيات وزارة الصحة حول مستجدات فيروس “كورونا” في المملكة، اليوم (الإثنين) استقرارا في عدد حالات الإصابة الجديدة مقارنة بيوم أمس (الأحد) ، حيث بلغت 146حالة، ليبلغ إجماليها 748915 حالة.
كما بين التقرير أن حالات الشفاء من الفيروس سجلت انخفاضاً، إذ بلغت 314 حالة، كما انخفضت الحالات الحرجة المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث بلغت 272 حالة، فيما تم تسجيل حالتي وفاة.
وأوضح التقرير أن إجمالي عدد حالات التعافي ارتفع إلى 731004 حالة، فيما وصل عدد حالات الوفاة المسجلة منذ بداية الجائحة وحتى الآن إلى 9020 حالة.
وفق “أخبار 24”.