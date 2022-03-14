نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “المسند”: الكتلة الباردة تتوغل فوق أراضي المملكة .. والصفر المئوي حاضر في الشمال
14/03/2022   2:03 م

“المسند”: الكتلة الباردة تتوغل فوق أراضي المملكة .. والصفر المئوي حاضر في الشمال

+ = -
547

أوضح أستاذ الطقس والمناخ بجامعة القصيم سابقًا، الدكتور عبدالله المسند، أن الموجة الباردة ما زالت تتوغل وتتمدد فوق أراضي المملكة، ودرجة الحرارة تنخفض تدريجياً يوماً بعد يوم، حتى تبلغ ذروتها قريباً من نهاية الأسبوع.

وأشار “المسند” إلى أن درجات الحرارة في أجواء الرياض ظهر يوم (الخميس) المقبل، تشابه أجواء فجر يوم غد (الثلاثاء)، في حين أن درجة الحرارة في المنطقة الشمالية ستنخفض إلى الصفر المئوي.

وتوقع أن تشهد معظم مناطق المملكة حالة من الاستقرار الجوي اليوم (الإثنين) ، إذ تكون معتدلة نهارًا، وباردة ليلًا، فيما قد يتشكل حزام ضيق من السحب التي قد يهطل منها زخات مطرية متفرقة على أجزاء من القصيم والزلفي وسدير وحفر الباطن وعسير.

صورة

وفق “أخبار 24”.

“المسند”: الكتلة الباردة تتوغل فوق أراضي المملكة .. والصفر المئوي حاضر في الشمال

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885202624.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.