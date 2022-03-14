للارتقاء بمستوى الخدمات.. تطوير ورفع كفاءة أكثر من 90 محطة وقود بالمدينة المنورة

أعلنت أمانة المدينة المنورة، تطوير أعمال 93 محطة وقود في الطرق الرئيسية والمحورية، وذلك ضمن خطط القطاع البلدي للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة فيها وتعزيز مساهمتها في تحسين المشهد الحضري.
وأوضحت الأمانة أن برنامج التطوير يهدف إلى رفع مستوى معايير الأمن والسلامة، ورفع جودة أنظمة إطفاء الحرائق فيها، وتحقيق متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة، وإيجاد بيئة تنافسية بين الشركات المتخصصة، إضافة إلى التأكد من توفر جميع الخدمات المساندة. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن المحطات المستهدفة في نطاق التطوير هي 23 محطة بالدائري الثاني، و17 محطة في طريق الهجرة، و11 محطة في طريق عثمان بن عفان، و22 محطة على طريق الأمير نايف، و20 محطة على طريق الملك خالد.