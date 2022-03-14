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جديد المحليات > تايلاند تقرر تسيير الرحلات الجوية المباشرة إلى المملكة في مايو المقبل
14/03/2022   2:03 م

تايلاند تقرر تسيير الرحلات الجوية المباشرة إلى المملكة في مايو المقبل

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أعلن سفير تايلاند لدى المملكة؛ ساتانا قاسم سونا يوتيا، أن الخطوط الجوية التايلاندية ستبدأ رحلاتها المباشرة إلى المملكة في مايو القادم.

وأضاف “سونا يوتيا”، خلال حديثه في قناة “الإخبارية”، أن الأيام المقبلة ستشهد المزيد من التعاون الاقتصادي والاستثمار بين البلدين.

وأكد أنه بحث مع مسؤولي اتحاد الغرف السعودية سبل التعاون بين البلدين، خاصة في المجال السياحي الذي يرغب عدد من المستثمرين التايلانديين الاستثمار فيه داخل المملكة. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن المملكة أعلنت في وقت سابق عودة العلاقات الدبلوماسية كاملة مع تايلاند، كما أطلقت الخطوط الجوية السعودية أولى رحلاتها إلى بانكوك قبل عدة أيام.

تايلاند تقرر تسيير الرحلات الجوية المباشرة إلى المملكة في مايو المقبل

جديد المحليات
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