بعدما أثار الجدل.. مطاعم “البيك” في المملكة توضح حقيقة افتتاح مطعم يحمل اسمها مؤخراً بقطر

أثار افتتاح مطعم في قطر مؤخراً يحمل اسم “البيك” وبنفس شعار المطعم الأصلي بالمملكة، الجدل واستفسارات كثيرة حول ما إذا كان المطعم تابعاً لسلسلة مطاعم شركة البيك للأطعمة الغذائية.
ونفت إدارة مطعم “البيك” بالمملكة وجود فرع لها بقطر، مشيرة إلى أن المطعم غير تابع لها، كما أنه معتد على اسم “البيك” بغير وجه حق وجار متابعة الأمر مع جهات الاختصاص.
من جانبه، علق المطعم الذي يحمل اسم “البيك بروست وبيتزا” بقطر على هذه الاستفسارات بسبب كثرة اللغط والتداخل حول هذا الموضوع، مبيناً أن المطعم يعد مشروعا قطريا 100% ولا علاقة له بأي مشروع آخر خارج دولة قطر. وفق “أخبار 24”.
وأظهرت مقاطع فيديو وصور، زحاما شديدا من جانب المواطنين والمقيمين في قطر على المطعم، ظنًا منهم أنه أول فرع لمطعم “البيك” السعودي.