قمّة اتحادية ووصافة هلالية.. تعرف على جدول ترتيب دوري المحترفين بعد انتهاء الجولة الـ24

حسم فريق الاتحاد، مواجهة نظيره الشباب، لصالحه بثنائية دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن منافسات الجولة الـ24 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وبعد انتهاء الجولة الـ24 بدوري المحترفين، ابتعد فريق الاتحاد بصدارة جدول ترتيب أندية المسابقة برصيد 57 نقطة، ويليه نادي الهلال ثانيًا برصيد 46 نقطة، ويليه الشباب في المركز الثالث بـ46 نقطة، وجاء النصر رابعًا برصيد 45 نقطة، وضمك خامسًا برصيد 39 نقطة.
وفي المركز السادس يوجد فريق الفتح برصيد 31 نقطة، ويليه أبها سابعا بـ31 نقطة، وبعده يأتي الفيحاء في المركز الثامن بـ30 نقطة، وتاسعا حل فريق الرائد بـ29 نقطة.
واحتل الأهلي المركز العاشر برصيد 28 نقطة، وخلفه الطائي في المركز الـ11 بـ26 نقطة، فيما جاء بالمركز الـ12 التعاون بـ25 نقطة، وخلفه الفيصلي صاحب المركز الـ13 بـ25 نقطة.
وجاء فريق الاتفاق في المركز الـ14 برصيد 23 نقطة، ويليه فريق الباطن في المركز الـ15 بـ22 نقطة، وجاء في آخر ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين فريق الحزم بـ14 نقطة.
وفق “أخبار 24”.