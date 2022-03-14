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رياضة > تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة التعاون في ملحق دوري أبطال آسيا
14/03/2022   2:09 م

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة التعاون في ملحق دوري أبطال آسيا

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أعلن المركز الإعلامي بنادي التعاون، مساء الأحد، عن أنه تقرر إقامة المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريق الكروي، بملحق دوري أبطال آسيا، في الثالثة عصر الإثنين، بمدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

ويأتي المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة التعاون أمام نظيره، الجيش السوري، المقرر لها الثلاثاء، بحضور المدير الفني للفريق، المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، واللاعب نواف الصبحي.

وأوضح التعاون عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه سيتم تسليم البطاقات الخاصة بالمحررين والمصورين الحاضرين لتغطية مباراة الملحق الآسيوي، خلال المؤتمر الصحفي. وفق “أخبار 24”.

وسيتأهل الفائز من مواجهة التعاون والجيش، مباشرةً إلى المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا، التي تضم أيضاً، الدحيل القطري، وسباهان الإيراني، وباختاكور الأوزبكي.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة التعاون في ملحق دوري أبطال آسيا

رياضة
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