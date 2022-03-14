بالفيديو.. كوزمين كونترا يكشف كلمة السر في فوز الاتحاد على الشباب

تحدث المدير الفني للاتحاد، المدرب كوزمين كونترا، عن فوز فريقه على الشباب، بهدفين دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 24 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال “كونترا”، في تصريحات عقب انتهاء المباراة: “في البداية الأسبوع الماضي كان صعبًا علينا، بسبب الخسارة من الهلال، ولكن أحب أن أهنئ اللاعبين لأنهم رائعون، ولأنهم تفهموا جيدًا رسالتي بعد الخسارة المباراة الماضية، وهي أن نأتي إلى ملعب الشباب بكل شراسة من أجل الفوز وفخور باللاعبين”.
وأوضح “كونترا”: “كلمة السر ببساطة في الحفاظ على دفاعنا، وأيضًا تحقيق الفوز، هي العمل اليومي المتواصل، وأيضًا فهم اللاعبين الرسالة في ظل الغيابات العديدة في فريقنا خاصة في خط الدفاع، ودائمًا أتحدث عن أهمية جاهزية جميع اللاعبين”.
وعن اقتراب الاتحاد من تحقيق لقب الدوري، أضاف: “أهم شيء بالنسبة لي هي مباريات الفترة المقبلة، وحسابيًا لم ينته الدوري، كما أنه توجد فرق قوية تحتنا، لذلك الأهم في الفترة المقبلة هو التواضع لأننا لم نحقق شيء حتى الآن”. وفق “أخبار 24”.
وبتلك النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى 57 نقطة بالمركز الأول في جدول ترتيب الدوري، بينما تراجع الشباب للمركز الثالث برصيد 46 بالتساوي مع الهلال في عدد النقاط، لكن الأخير يتبقى له مباراتان مؤجلتان.
” كلمة السر هي العمل اليومي المتواصل، و حسابيًا الدوري لم ينتهي و لم نحقق شيء حتى الآن ”
كوزمين كونترا – مدرب #الاتحاد#الشباب_الاتحاد#قنوات_SSC pic.twitter.com/2RmAzYeWd2
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 13, 2022