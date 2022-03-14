​”سعود الطبية” توضح القيمة الغذائية للحليب والفئات التي تحتاج لشرب المزيد منه

أوضحت مدينة الملك سعود الطبية القيمة الغذائية للحليب، والفوائد الصحية له، وما هي الفئات التي تحتاج لشرب المزيد منه.
وقالت المدينة إن جسم الإنسان يحتاج للحليب ومكوناته في جميع مراحل الحياة، فهو مهم وأساسي لجميع الأعمار والفئات، مبينةً أنه الغذاء الأول للإنسان، ويُعتبر الطعام الوحيد الموجود في الطبيعة الأكثر غنى بالعناصر الغذائية التي يحتاج لها الجسم.
وأضافت أن الفوائد الصحية للحليب تضم بناء وصيانة العظام والأسنان، والوقاية من أمراض القلب، وكذلك يحافظ على إبقاء ضغط الدم في المعدل الطبيعي، والحماية من بعض أنواع السرطان، إلى جانب المساعدة على النمو وتقوية المناعة وإمداد الجسم بالطاقة.وفق “أخبار 24”.
ونوهت إلى أن الفئات التي تحتاج إلى شرب المزيد من الحليب هي حديثو الولادة، ويُفضل الاعتماد على حليب الأم أو الحليب الصناعي المخصص للرضع، وكبار السن، والحامل والمرضع، وفي الكسور وبعد العمليات.