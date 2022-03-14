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جديد المحليات > تتجاوز إيراداتها 100 مليون ريال سنويًا.. شركة متخصصة في الكماليات تصحح مخالفة التستر التجاري
14/03/2022   10:13 م

تتجاوز إيراداتها 100 مليون ريال سنويًا.. شركة متخصصة في الكماليات تصحح مخالفة التستر التجاري

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صححت شركة كبرى متخصصة في الكماليات بمكة المكرمة مخالفاتها لنظام مكافحة التستر التجاري، وذلك خلال المهلة التصحيحية التي منحتها وزارة التجارة للمخالفين.

وأوضحت وزارة التجارة أن الشركة تعمل في هذا المجال منذ 35 عامًا، وتتجاوز إيراداتها 100 مليون ريال سنويًا.

وأشارت إلى أنها صححت أوضاعها من خلال خيار الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، لتصبح كافة أعمالها نظامية.

وفق “أخبار 24”.

تتجاوز إيراداتها 100 مليون ريال سنويًا.. شركة متخصصة في الكماليات تصحح مخالفة التستر التجاري

جديد المحليات
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