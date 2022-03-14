تتجاوز إيراداتها 100 مليون ريال سنويًا.. شركة متخصصة في الكماليات تصحح مخالفة التستر التجاري

صححت شركة كبرى متخصصة في الكماليات بمكة المكرمة مخالفاتها لنظام مكافحة التستر التجاري، وذلك خلال المهلة التصحيحية التي منحتها وزارة التجارة للمخالفين.
وأوضحت وزارة التجارة أن الشركة تعمل في هذا المجال منذ 35 عامًا، وتتجاوز إيراداتها 100 مليون ريال سنويًا.
وأشارت إلى أنها صححت أوضاعها من خلال خيار الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، لتصبح كافة أعمالها نظامية.
شركة لبيع الكماليات في مكة المكرمة، صححت تجارتها ✅
إيراداتها السنوية تتجاوز 100 مليون ريال.
◽️استفادت من الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر وأصبحت كافة أعمالها نظامية.#التستر_جريمة ⛔️ pic.twitter.com/SIGUlH4hEr
— وزارة التجارة (@MCgovSA) March 14, 2022
وفق “أخبار 24”.