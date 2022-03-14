“التعليم الإلكتروني” يدعو الجهات الراغبة في تقديم برامج التعليم والتدريب الإلكتروني للتقديم على التراخيص

دعا المركز الوطني للتعليم الإلكتروني جميع الجهات الراغبة في تقديم برامج التعليم والتدريب الإلكتروني إلى سرعة التقديم للحصول على التراخيص اللازمة.
وأكد المركز أنه لن يسمح للجهات غير المُرخَّصة بمزاولة تقديم برامج التعليم والتدريب الإلكتروني بعد انتهاء الخطة الإلزامية لترخيص الجهات والبرامج التي انتهت يوم الخميس الموافق 10/ 3/ 2022، مبيناً أنه سيتولى اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة تجاه الجهات المخالفة؛ وذلك من منطلق المهام المنوطة به كجهة مستقلة.
وأوضح أن الحصول على الترخيص لمزاولة تقديم برامج التعليم والتدريب الإلكتروني إلزامي، مشيراً إلى أن هناك مهلة للتصحيح امتدت لمدة 6 أشهر بدايةً من 10/ 9/ 2021 وحتى 10/ 3/ 2022، وبانتهاء هذه الخطة تكون الجهات المقدمة للبرامج والتدريب ملزمة بالحصول على التراخيص التي تمكنها من مزاولة النشاط.وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن 191 جهة حكومية وخاصة تمكنت من الحصول على ترخيص، في حين استخرج 271 ترخيصًا لبرامج مقدمة بنمط التعليم والتدريب الإلكتروني، موضحاً أن استقبال طلبات الترخيص للجهات الراغبة في تقديم برامج التعليم والتدريب الإلكتروني مستمر عبر الموقع الإلكتروني.