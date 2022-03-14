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جديد المناطق > بالصور.. أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة نورة بنت فيصل بن عبدالعزيز
14/03/2022   10:13 م

بالصور.. أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة نورة بنت فيصل بن عبدالعزيز

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أدى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على الأميرة نورة بنت فيصل بن عبدالعزيز، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله.

وتقدم الصلاة مع أمير الرياض مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، وأمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، والأمير تركي الفيصل، أخوا الفقيدة، والأمير عبدالله بن فيصل بن تركي، و الأمير عبدالرحمن بن عبدالله الفيصل، والأمير فهد بن عبدالله بن محمد، والأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن فهد، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن طلال بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن محمد بن سعود.وفق “أخبار 24”.

كما أدى الصلاة أبناء الفقيدة الأمير خالد بن سعود بن خالد والأمير محمد بن سعود بن خالد والأمير بندر بن سعود بن خالد، وعدد من الأمراء والمسؤولين، وجمع من المواطنين.

أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة نورة بنت فيصل بن عبدالعزيز

أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة نورة بنت فيصل بن عبدالعزيز

أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة نورة بنت فيصل بن عبدالعزيز

أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة نورة بنت فيصل بن عبدالعزيز

أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة نورة بنت فيصل بن عبدالعزيز

أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة نورة بنت فيصل بن عبدالعزيز

أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة نورة بنت فيصل بن عبدالعزيز

أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة نورة بنت فيصل بن عبدالعزيز

أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة نورة بنت فيصل بن عبدالعزيز

أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة نورة بنت فيصل بن عبدالعزيز

بالصور.. أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة نورة بنت فيصل بن عبدالعزيز

جديد المناطق
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