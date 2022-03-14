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جديد المحليات > إطلاق المرحلة الثانية من التشغيل التجريبي المجاني لمشروع حافلات مكة غداً
14/03/2022   10:13 م

إطلاق المرحلة الثانية من التشغيل التجريبي المجاني لمشروع حافلات مكة غداً

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أعلن مشروع النقل العام للحافلات بمكة المكرمة، إطلاق المرحلة الثانية من التشغيل التجريبي المجاني لمشروع حافلات مكة يوم غد (الثلاثاء).

وأوضح أن التشغيل سيكون على المسارات 6 و 7 و 12 والتي تربط بين المنطقة المركزية وقطار الحرمين السريع وجامعة أم القرى امتداداً لمنطقة البحيرات، مشيراً إلى أن المسارات الجديدة تخدم سكان وزوار مدينة مكة المكرمة على نطاق أكبر.

يُذكر أن شبكة الحافلات بمدينة مكة المكرمة تتوزع على 12 مساراً تخدمها 425 محطة توقف تقريبًا وأربع محطات رئيسية في المنطقة المركزية.

إطلاق المرحلة الثانية من التشغيل التجريبي المجاني لمشروع حافلات مكة غداً

وفق “أخبار 24”.

إطلاق المرحلة الثانية من التشغيل التجريبي المجاني لمشروع حافلات مكة غداً

جديد المحليات
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