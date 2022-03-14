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جديد المحليات > ​”الحرس الوطني” يُعلن وظائف شاغرة للرجال في كافة مناطق المملكة وفقاً لهذه الشروط
14/03/2022   10:14 م

​”الحرس الوطني” يُعلن وظائف شاغرة للرجال في كافة مناطق المملكة وفقاً لهذه الشروط

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أعلنت وزارة الحرس الوطني فتح باب التقديم لشغل بعض الوظائف العسكرية للرجال، من حملة البكالوريوس وحملة الدبلوم، وحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

وأوضحت الوزارة أن شروط الوظائف العسكرية لحملة البكالوريوس قسم علم نفس وخدمة اجتماعية تضم مشهدا من الجهة التعليمية موضحاً فيه انتظام الدراسة ومدتها، وألا يقل تقدير المتقدم عن جيد، وبطاقة تصنيف سارية المفعول، بينما يُشترط لحملة الدبلوم تخصص اتصالات إرفاق الدورات والخبرات في نفس مجال التخصص إن وجدت.

وأضافت أنه يُشترط في المتقدم أن يكون سعودي الأصل والمنشأ، ويُستثنى من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة، ولائقاً طبياً، وأن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا تقل سنه عن 18 عاماً ولا تزيد على الشرط الخاص بالوظيفة، وألا يقل طوله عن 160 سم، وأن يتناسب طوله مع وزنه وفق المعايير الصحية المعتمدة في وزارة الحرس الوطني.وفق “أخبار 24”.

كما يُشترط ألا يكون موظفاً في أي جهة حكومية أو سبق له التعيين على وظيفة خاصة لنظام الخدمة العسكرية، وألا يكون متزوجاً بغير سعودية، إضافة إلى تقديم الشهادات الصادرة من خارج المملكة بعد معادلتها مع وزارة التعليم مع إرفاق صورة المعادلة مع أصل الشهادة للمطابقة، وأن يكون حاصلاً على المؤهل المطلوب للوظيفة، وأن يجتاز اختبار القبول والمقابلة الشخصية وفقاً للشروط المحددة.

وأبانت أن استقبال الطلبات على موقع الوزارة يبدأ اعتباراً من الأحد الموافق 17 /8 / 1443هـ، حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 21 / 8 / 1443هـ، ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل والتقديم عبر زيارة موقع الوزارة الالكتروني.

​”الحرس الوطني” يُعلن وظائف شاغرة للرجال في كافة مناطق المملكة وفقاً لهذه الشروط

جديد المحليات
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