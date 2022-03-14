“الشورى” يطالب بإعادة الهيكلة التنظيمية لهيئة المعارض

طالب مجلس الشورى في جلسة اليوم (الإثنين) الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات بإعادة الهيكلة التنظيمية بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة قطاع المعارض والمؤتمرات لضمان الكفاءة والفاعلية في الأداء وتنسيق أنشطة القطاع المختلفة والرقابة عليها.
وأكد المجلس على ضرورة تطوير الهيئة لسياسات وآليات للتعاون مع الجامعات، بهدف بناء القدرات في قطاع المعارض والمؤتمرات من جهة وتنظيم المؤتمرات العلمية والمعارض المصاحبة لها من جهة أخرى .
وشدد على أهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالتمويل لإيجاد برامج تمويلية لتحفيز مشاريع البنية التحتية لقطاع المعارض والمؤتمرات لدعم قدرة منشآت القطاع الخاص والقطاع غير الربحي على استضافة المعارض والفعاليات ذات القيمة العالمية.وفق “أخبار 24”.