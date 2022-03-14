لدعم القطاع البلدي.. وزير “الشؤون البلدية” يوافق على تأسيس شركة أمانة عسير للاستثمار

وافق وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، على تأسيس شركة أمانة عسير للاستثمار المملوكة للأمانة، واعتماد تشكيل مجلس إدارتها برئاسة أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي.
وأوضح أمين المنطقة، أن مراحل التأسيس استغرق العمل فيها أكثر من عام، مشيراً إلى أنه سيتم خلال الأيام القادمة عقد اجتماع للجمعية التأسيسية بحضور ممثل من وزارة التجارة والبدء في إعلان تأسيس الشركة.
وأبان أن الشركة التي تملكها الأمانة تعد شركة حكومية مملوكة بالكامل لأمانة منطقة عسير، وتعمل كذراع استثماري لها، وإضافة نوعية لقطاع الأعمال في المنطقة للنهوض بالنشاط الاستثماري في القطاع البلدي بالمنطقة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن الشركة سوف تعمل على 3 محاور منها محور إدارة عقود الاستثمارات البلدية في أمانة منطقة عسير وتطويرها والمحور الثاني إدارة عقود الخدمات البلدية والمحور الثالث وهو إنشاء مشاريع تنموية سياحية بمشاركة القطاع الخاص.