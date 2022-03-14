مصادر : إلغاء فحص كورونا عند التنويم وإجراء العمليات والإحالة بين المستشفيات واستثناء من لديهم أعراض

كشف مصدر مطلع، اليوم (الاثنين)، عن صدور توجيه بإلغاء فحص كورونا خلال إجراءات ما قبل التنويم أو أي إجراء طبي أو الإحالة بين المستشفيات .
وأكد المصدر لـ”أخبار 24″ أن التوجيهات جاءت بناءً على توصيات مركز القيادة والتحكم، بعدم الحاجة لإجراء فحص كورونا ما قبل التنويم والإجراء الطبي والعمليات والإحالة بين المستشفيات، وذلك بعد التغطية العالية للتحصينات وانخفاض التنويم لمرضى كورونا.
وأضاف المصدر أنه سوف يستثنى من ذلك الأشخاص الذين لديهم أعراض المرض بحسب ما جاء في البروتوكولات المعتمدة لتعريف الحالة .
يذكر أن وزارة الصحة أعلنت، مؤخرًا، إلغاء المؤتمر الصحفي الخاص بجائحة كورونا وتخفيف الإجراءات الاحترازية والاكتفاء بنشر إصابات كورونا عبر موقعها الرسمي.