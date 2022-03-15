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جديد المحليات > “الجوازات” توضح كيفية الدخول إلى المملكة من الدول المعلق القدوم منها
15/03/2022   10:18 ص

“الجوازات” توضح كيفية الدخول إلى المملكة من الدول المعلق القدوم منها

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أوضحت المديرية العامة للجوازات كيفية الدخول إلى المملكة من الدول المعلق القدوم منها، بعد إعلان إلغاء الحجر المنزلي والمؤسسي للقادمين من الخارج.

وبينت المديرية أنه يشترط البقاء في دولة غير معلق القدوم منها لمدة 14 يومًا قبل المجيء إلى المملكة، من أجل السماح بالدخول إلى البلاد.

وأشارت المديرية إلى أن التعليمات تشترط عدم مرور حاملي تأشيرة الزيارة خلال آخر ١٤ يومًا بإحدى الدول المعلق القدوم منها، ليتمكنوا من الدخول إلى المملكة.وفق “أخبار 24”.

وجاء تأكيد مديرية الجوازات ردًا على استفسارات وردت إليها من بعض الأشخاص حول مدى السماح للزائر الذي تظهر حالته على تطبيق “توكلنا” بالمحصن، بالقدوم إلى المملكة دون الحاجة لعمل حجر لمدة أسبوعين في بلد مسموح القدوم منه.

“الجوازات” توضح كيفية الدخول إلى المملكة من الدول المعلق القدوم منها

جديد المحليات
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