“العدل” توضح خطوات تجديد ترخيص المحاماة عبر “ناجز”

استعرضت وزارة العدل، خطوات تجديد ترخيص المحاماة عبر بوابة “ناجز”، مبينة أن هذه الخدمة الإلكترونية تمكن المستفيد من طلب تجديد لترخيص المحاماة بخطوات بسيطة وميسرة وموثوقية عالية.
وأشارت الوزارة إلى أن خطوات الخدمة تتمثل في الدخول إلى بوابة “ناجز” واختيار التراخيص العدلية “المحامين”، ثم خدمة ترخيص محامٍ والضغط على الإجراءات، ثم اختيار خدمة ترخيص محاماة.
وأضافت أن الخطوة التالية تتمثل في تعبئة البيانات الشخصية والمؤهلات العلمية وبيانات المكتب، ثم معاينة الطلب والموافقة على الإقرار والتعهد، لافتة إلى أنه بعد إرسال الطلب يمكن متابعة حالته ضمن قائمة الطلبات.
وفق “أخبار 24”.