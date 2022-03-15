​منها تحسين صحة القلب..”سعود الطبية” توضح فوائد النشاط البدني للأطفال بعمر 5 سنوات فما فوق

أوضحت مدينة الملك سعود الطبية أن النشاط البدني للأطفال بعمر 5 سنوات فما فوق يعود بفوائد كثيرة، منها الجسدية والنفسية.
وقالت المدينة إن فوائد النشاط البدني الجسدية تكمن في الحد من خطر الإصابة بالأمراض غير السارية، والحفاظ على وزن بدني صحي، وكذلك بناء عضلات قوية وعظام سليمة، وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية.
وأضافت أن الفوائد النفسية تضم السيطرة على أعراض القلق والاكتئاب، واكتساب مهارات اجتماعية جديدة، إلى جانب بناء الثقة بالنفس، وتحسين الأداء المدرسي.وفق “أخبار 24”.
ونوهت إلى أن أبرز الأنشطة التي يُنصح بها لمدة ساعة واحدة يومياً هي السباحة، وركوب الدراجة الهوائية، والركض، وأخيراً الألعاب الرياضية.