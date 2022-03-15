بالفيديو.. المملكة تنتج أكثر من 1.3 مليار طير سنوياً.. نائب وزير “البيئة” يفتتح معرض الشرق الأوسط للدواجن بالرياض

افتتح نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي، اليوم (الإثنين)، معرض الشرق الأوسط للدواجن، تحت شعار “المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي”، وذلك بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
وأوضح المشيطي أن المعرض الذي تم بمشاركة 150 شركة وجهة عارضة من 30 دولة في مختلف قطاعات صناعة الدواجن، يهدف إلى دعم التبادل التجاري والعلمي بين الموردين الدوليين والمستثمرين المحليين، والمساعدة في تشكيل مستقبل الإنتاج في صناعة الدواجن، ومدخلاتها محليًا، وخليجيًا، وإقليميًا.
وأشار إلى أن الوزارة قدمت الدعم اللامحدود لقطاع الدواجن، ووضعت ذلك في خطتها الاستراتيجية، للتوسع في عمليات الاستثمار؛ لزيادة الإنتاج المحلي، وسد الطلب المتزايد، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وكذلك زيادة حجم الاقتصاد الكلي بالإضافة إلى جذب المستثمرين الجدد، وخلق الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية.
من جهته، أوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة، المهندس أحمد العيادة أن إجمالي مبالغ الدعم المقدمة لقطاع الدواجن عبر برنامج الإعانات الزراعية بلغ أكثر من 723 مليون ريال حتى شهر فبراير 2021، مبيناً أن المملكة تنتج ما يزيد على 1.3 مليار طير، و5.4 مليار بيضة سنويًا.وفق “أخبار 24”.
جدير بالذكر أن المعرض يُعدّ الأول والأكبر من نوعه المتخصص في قطاع الدواجن على مستوى الشرق الأوسط، ويأتي بالتزامن مع مؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للدواجن تحت شعار” إنتاج الدواجن في البيئات الحارة”، والذي يشارك فيه أكثر من 60 متحدثا وخبيرا دوليا، من أكثر من 11 دولة يقدمون فيه 66 بحثاً علمياً وورشة عمل.