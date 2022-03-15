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جديد المحليات > بالفيديو.. ​”التجارة” تضبط مخالفات تستر في منشآت تعمل في قطع الغيار والبطاريات
15/03/2022   10:17 ص

بالفيديو.. ​”التجارة” تضبط مخالفات تستر في منشآت تعمل في قطع الغيار والبطاريات

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نفذت الفرق الرقابية بوزارة التجارة جولات مكثفة على منشآت تجارية مشتبه بتسترها في قطاعي البطاريات، وقطع الغيار.

وأوضحت الوزارة أنها أحالت المخالفين للجهات المختصة، لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، مشيرةً إلى أن التستر التجاري جريمة يعاقب عليها القانون.

ونوهت إلى أن جولاتها الرقابية المكثفة مستمرة في مختلف مناطق المملكة لمكافحة جرائم التستر التجاري، وذلك بمشاركة 20 جهة حكومية.وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. ​”التجارة” تضبط مخالفات تستر في منشآت تعمل في قطع الغيار والبطاريات

جديد المحليات
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