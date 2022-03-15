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جديد المحليات > “الأراضي البيضاء” توضح كيفية تطبيق الرسوم على الأراضي التي يشترك في ملكيتها أكثر من شخص
15/03/2022   10:17 ص

“الأراضي البيضاء” توضح كيفية تطبيق الرسوم على الأراضي التي يشترك في ملكيتها أكثر من شخص

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أوضح المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء، عبدالله الحماد، كيفية تطبيق رسوم الأراضي البيضاء على الأرض التي يشترك في ملكيتها أكثر من شخص.

وأوضح، خلال لقائه في برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أنه بمجرد تسجيل الأرض تتضح نسب ملكية كل مالك للأرض.

وأشار إلى أنه في حال كانت الأرض من الفئات التي تطبق عليها الرسوم، يتم تقسيمها على الملاك بحسب نسبة الملكية، بحيث تصدر فاتورة رسوم باسم كل مالك على حدة. وفق “أخبار 24”.

“الأراضي البيضاء” توضح كيفية تطبيق الرسوم على الأراضي التي يشترك في ملكيتها أكثر من شخص

جديد المحليات
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