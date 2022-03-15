“لم يكن في الحسبان”.. التعاون يبحث عن مجد جديد في دوري أبطال آسيا

يفتتح نادي التعاون، مشواره بمسابقة دوري أبطال آسيا، مساء الثلاثاء، بمواجهة نظيره الجيش السوري، ضمن الملحق المؤهل لدور المجموعات.
ويستضيف استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (بريدة) في تمام الساعة 6:50 مساءً مواجهة التعاون والجيش السوري.
ويسعى فريق المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، لصناعة مجد جديد في المسابقة الأقوى على مستوى القارة والمضي بعيدًا، بداية من مباراة (الثلاثاء).
وسينضم النادي الفائز من مواجهة التعاون والجيش إلى منافسات المجموعة الرابعة التي تضم الدحيل القطري وسيباهان الإيراني وباختاكور الأوزبكي.
لم يكن في الحسبان
تأهل نادي التعاون لخوض منافسات النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، لم يكن في الحساب، حيث كان من المقرر مشاركة نادي الاتحاد صاحب المركز الثالث بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي.
وجاءت مشاركة نادي التعاون بعدما فشل نادي الاتحاد في الحصول على الرخصة الآسيوية، وحجز التعاون المقعد بصفته صاحب المركز الرابع خلف بالموسم الماضي.
مجد جديد
يبدأ نادي التعاون مشواره في دوري أبطال آسيا، ولديه خبرة وتجربة سابقة بالمسابقة، حيث سبق وأن خاض نادي التعاون نسخة دوري أبطال آسيا العام 2017 وودع المسابقة من دور المجموعات في أول مشاركة له في البطولة.
وحقق نادي التعاون الإنجاز الأكبر في النسخة قبل الماضية من دوري أبطال آسيا، بعدما تأهل لثمن نهائي المسابقة وخرج على يد نظيره النصر.
ويبحث نادي التعاون على تحقيق مجد جديد والوصول إلى أبعد من التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.
منافس قوي
مهمة نادي التعاون في مواجهة الجيش السوري لن تكن سهلة، في ظل خبرات المنافس الذي تأهل بترشيح من الاتحاد السوري للمشاركة في مباراة الملحق بعدما حل وصيفًا للدوري المحلي في بلاده بالموسم الماضي خلف فريق تشرين.
وأكد مدرب التعاون، البرتغالي جوزيه جوميز على قوة المنافس السوري، مشددًا على أنه درس خصمه الذي يملك قوة هجومية بشكل جيد.
مسؤولية كبيرة
ويقدر المدير الفني لنادي التعاون جوزيه جوميز المسؤولية الكبيرة، الملقاه على عاتق فريقه وضرورة الظهور بمستوى مشرف خلال المسابقة.
وتحدث جوميز في تصريحات خاصة لـ”سبورت 24″ عن المشاركة الآسيوية وقال: “نحن نتحدث عن مسابقة مهمة للغاية، نتحمل مسؤولية كبيرة وعلينا تمثيل أنفسنا والكرة السعودية بشكل مشرف أمام العالم، وعلينا في البداية تخطي مباراة الدور التمهيدي ومن ثم المشاركة في دور المجموعات”.
وأضاف المدرب البرتغالي: “أعتقد أن لاعبي التعاون سيقدمون ردًا قويًا وسيصلون بعيدًا إذا كانت البداية موفقة، خاصة أننا نشارك في الدوري بـ7 لاعبين أجانب بعكس دوري أبطال آسيا”.