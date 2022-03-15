بالفيديو.. مدرب الأهلي “سيبولدي”: هدفنا البقاء في الدوري

أعرب المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، المدرب الأوروغواياني روبرت سيبولدي عن سعادته عقب الفوز على الطائي.
وقال مدرب الأهلي الجديد في تصريحات تلفزيونية لبرنامج “صدى الملاعب”: “عملت خلال اليومين الماضيين على تجهيز اللاعبين لمباراة الطائي، وأقول لهم استمتعوا بالفوز وعلينا مواصلة العمل”.
وأضاف سيبولدي: “هدفنا البقاء هذا الموسم بالدوري وليس لدي شك في تحقيق ذلك، وأنا مدرب أعرف جيدًا طبيعة عملي وكيفية تحقيق الانتصارات”. وفق “أخبار 24”.
ويحتل النادي الأهلي المركز العاشر بجدول ترتيب دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 28 نقطة.
روبرت سيبولدي مدرب الأهلي الجديد حصريا للصدى: هدفنا البقاء هذا الموسم بالدوري.. وهذه نصيحتي للاعبين وجماهير النادي
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— صدى الملاعب (@sadaalmalaeb) March 14, 2022