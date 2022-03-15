وزير الداخلية يوافق على ضوابط تصميم الشعارات المميزة على لوحات المركبات

أصدر وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، موافقته على إتاحة تصميم الشعارات المميزة على لوحات المركبات بنظام المرور.
ونص قرار الوزير على أن تقترح الإدارة العامة للمرور تصاميم الشعارات على لوحات المركبات بما يضمن تميزها وتحقيقها لتطلعات الراغبين في وضعها، ولها في سبيل ذلك استقبال المقترحـات من أي شخص طبيعي أو اعتباري والاستعانة بمن تراه.
وحدد القرار الضوابط الواجب مراعاتها عند تصميم الشعارات المميزة على لوحات المركبات، وهي ألا يؤثر الشعار على بيانات لوحة المركبة، وألا يكون الشعار ذا دلالة تخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو ينـافي الآداب العامة أو يخل بالسلم الاجتماعي أو ذا دلالة قبلية أو عنصرية أو ينشر التعصب والكراهية.
كما نصت الضوابط على ألا يخالف الشعار الأنظمة المتعلقة بحماية الملكية الفكرية والأنظمـة، كما تتولى الإدارة العامة للمرور تصميم الشعار، ولهـا التنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفق ما تقضي به الأنظمة، على أن يتم اعتماد التصميم من قبل وزير الداخلية. وفق “أخبار 24”.
ولفت القرار إلى أن الشعار يوضع بعد دفع الرسوم المقررة على لوحتي المركبة ويتم التأشير في سجل المركبة بذلك، أما في حال تلف أو فقدان لوحـة أو لوحتي المركبـة يـصـرف بدل فاقد أو تالف بالشعار المميز الموضوع عليها قبل تلفها أو فقدها، بعد دفع الرسوم المقررة.