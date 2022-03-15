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جديد المحليات > “الحصيني”: موجة باردة على المملكة والخليج بداية من الغد.. والشتاء ينتهي فلكياً في 21 مارس
15/03/2022   10:22 ص

“الحصيني”: موجة باردة على المملكة والخليج بداية من الغد.. والشتاء ينتهي فلكياً في 21 مارس

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قال الباحث في شؤون الطقس، عبدالعزيز الحصيني، إن شهر الشتاء سينتهي فلكيا في (1443/8/18هـ)، الموافق 21 مارس 2022.

وكشف الحصيني، عن أن مراصد الطقس اتفقت على وجود موجة برد متفاوتة القوة على المملكة والخليج بداية من الأربعاء المقبل.

وأوضح أن تلك الموجة ستكون مسبوقة بأمطار متفاوتة على شمالي الرياض والشرقية وشرق الباحة وعسير ورياح مثيرة للغبار.

وفق “أخبار 24”.

“الحصيني”: موجة باردة على المملكة والخليج بداية من الغد.. والشتاء ينتهي فلكياً في 21 مارس

جديد المحليات
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