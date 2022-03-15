“الحصيني”: موجة باردة على المملكة والخليج بداية من الغد.. والشتاء ينتهي فلكياً في 21 مارس

قال الباحث في شؤون الطقس، عبدالعزيز الحصيني، إن شهر الشتاء سينتهي فلكيا في (1443/8/18هـ)، الموافق 21 مارس 2022.
وكشف الحصيني، عن أن مراصد الطقس اتفقت على وجود موجة برد متفاوتة القوة على المملكة والخليج بداية من الأربعاء المقبل.
وأوضح أن تلك الموجة ستكون مسبوقة بأمطار متفاوتة على شمالي الرياض والشرقية وشرق الباحة وعسير ورياح مثيرة للغبار.
ينتهي الشتاء فلكيا في 1443/8/18هـ 21 مارس
مراصد الطقس تتفق:- على
موجة برد متفاوتة القوة على المملكة والخليج تسبق بأمطار متفاوتة – ان شاء الله -على شمالي الرياض والشرقية وشرق الباحة وعسير ورياح مثيرة للغبار متفاوتة القوة بدايتها الإربعاء 1443/8/13هـ الا ان يصرفها الله -والله أعلم pic.twitter.com/Tz83zb5Fex
— عبدالعزيز بن محمد الحصيني (@A__alhussaini) March 15, 2022
وفق “أخبار 24”.