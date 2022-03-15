طقس اليوم.. استمرار للعوالق الترابية مع انخفاض الحرارة في الأجزاء الشمالية والغربية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الثلاثاء) بمختلف مدن ومحافظات المملكة.
وتوقع التقرير أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل والمدينة المنورة ومكة المكرمة، مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة.
وأضاف أن التوقعات تشير لوجود فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة وكذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
وأشار إلى أنه يتوقع استمرار تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من وسط وشرق المملكة، ولا يستبعد تكوّن الضباب في ساعات الصباح الباكر على مرتفعات جازان وعسير والباحة.
ولفت إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر يتوقع أن تكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط والشمالي بسرعة 30- 60 كم/ ساعة، وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 20- 40 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي.
ونوه إلى أن ارتفاع الموج سيكون من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزأين الشمالي والأوسط ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي. وفق “أخبار 24”.
وبين أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي يتوقع أن تكون شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10- 30 كم/ ساعة وشمالية شرقية إلى شمالية على الجزء الشمالي بسرعة 20-40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.