اجدان تستهل عام 2022 بمعرض العقار الدولي بفرنسا MIPIM

تحت مظلة “استثمر في السعودية”, تشارك شركة اجدان للتطوير الى جانب وزارة الاستثمار ومجموعة من الجهات الحكومية والشركات في المعرض الدولي للعقار MIPIM 2022، تنطلق اعماله اليوم ، وتستمر خلال الفترة 15 – 18 مارس الجاري بمدينة “كان” في فرنسا.
وفي تصريح للرئيس التنفيذي المهندس محمد بن عبد المحسن العتيبي : تهدف المشاركة في معرض العقار الدولي MIPIM إلى استعراض عدد من المشاريع النوعية ذات الصلة بجودة الحياة والتي تميزت بها اجدان منذ انطلاقها، إلى جانب المزايا التنافسية وحجم وتنوع الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع العقاري والتي تهيئها اجدان من خلال تلك المشاريع ، واستعراض الإمكانات التي تمتلكها المملكة، وخلق الشراكات الممكنة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030, ومنها، الوصول إلى 3 مدن سعودية ضمن أعلى 100 مدينة أكثر ملاءمة للعيش في العالم، ورفع نسبة إسهام القطاع الخاص إلى 65% من الناتج المحلي، ونسبة إسهام الاستثمار الأجنبي إلى 5.7% من الناتج المحلي. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن المعرض الدولي للعقار 2022 MIPIM يعد الحدث الدولي الأبرز في مجال العقارات، حيث يوفر فرصاً متعددة من خلال المستثمرين، ويعمل على تسهيل الأعمال بين المستثمرين؛ للوصول إلى أكبر عدد من مشاريع التنمية في جميع أنحاء العالم.