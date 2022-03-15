“عقارات الدولة”: تلقينا 1.2 مليون طلب إثبات تملك.. والمصور الجوي شرط للإثبات

قال محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، إحسان بافقيه، إن من أبرز تعديلات تمديد استقبال طلبات تملك العقارات هو اشتراط المصور الجوي لإثبات تملك الحيازات الصغيرة.
وأضاف أن الحيازات الصغيرة التي سيطبق عليها هذا الشرط هو 5 آلاف متر وما دون ذلك بالنسبة للحيازات الزراعية، و2500 متر وما دون ذلك بالنسبة للحيازات السكنية.
وشدد، خلال حديثه في قناة “الإخبارية”، على ضرورة إبراز الوثائق الأخرى التي تثبت التملك، وتسليمها للجان المعنية للنظر فيها، لافتا إلى أنه تم النظر في تعديل صكوك التملك داخل الحرمين الشريفين.
ونوه بأن عدد طلبات التملك التي تم تقديمها تخطى مليون و200 ألف طلب، لافتا إلى أن بعض هذه الطلبات غير مستوفية الشروط.وفق “أخبار 24”.
يذكر أن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصدر موافقته الكريمة على تمديد استقبال طلبات وتعديل قواعد وضوابط النظر في طلبات تملك العقارات.
فيديو | محافظ #الهيئة_العامة_لعقارات_الدولة:
من أبرز تعديلات تمديد استقبال طلبات تملك العقارات اشتراط المصور الجوي لإثبات المساحة مع إبراز وثائق التملك الآخرى#الإخبارية pic.twitter.com/VIv6bunH8j
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 15, 2022