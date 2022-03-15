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جديد المحليات > “حساب المواطن” يبدأ تلقي طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق دفعة شهر مارس
15/03/2022   4:18 م

“حساب المواطن” يبدأ تلقي طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق دفعة شهر مارس

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أعلن برنامج حساب المواطن اليوم (الثلاثاء) البدء في تلقي طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدفعة 52 الخاصة بالدعم المخصص لشهر مارس.

وكان البرنامج أعلن قبل أيام تفاصيل الدفعة الـ52، كاشفا عن إيداع مبلغ 1.8 مليار ريال مخصصا للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق لهذه الدفعة 10.2 مليون مستفيد وتابع، كما أن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة بلغ 22 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 114 مليار ريال منها 985 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.وفق “أخبار 24”.

“حساب المواطن” يبدأ تلقي طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق دفعة شهر مارس

جديد المحليات
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