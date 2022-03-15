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رياضة > الأول في المملكة ودول الخليج.. رالي ملاحي للسيدات على الطرقات الوعرة ينطلق غدًا بحائل
15/03/2022   4:17 م

الأول في المملكة ودول الخليج.. رالي ملاحي للسيدات على الطرقات الوعرة ينطلق غدًا بحائل

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أعلنت أمانة منطقة حائل أن أول رالي ملاحي للسيدات على الطرقات الوعرة (رالي جميل)، سينطلق غدًا من حائل، ويستمر حتى 19 مارس الحالي.

ولفتت إلى أن السباق سيبدأ من حائل مروراً بالقصيم، في حين سينتهي بالعاصمة الرياض، مضيفة أن هذا النوع من السباق يعد الوحيد من نوعه في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.

الجدير بالذكر أن كل فريق مشارك في السباق مكون من سيدتين، وسائقة وملاحة، ويبلغ طول الرالي ألف كم على طرق صحراوية.

وفق “أخبار 24”.

الأول في المملكة ودول الخليج.. رالي ملاحي للسيدات على الطرقات الوعرة ينطلق غدًا بحائل

رياضة
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