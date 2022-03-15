تنفيذ حكم القتل تعزيراً بجانٍ قتَل باكستانياً بضربه بحديدة على رأسه ومثّل بجثته بحرقها في الشرقية

أعلنت وزارة الداخلية تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق أحد الجناة بالمنطقة الشرقية.
وأوضحت الوزارة أن الجاني مواطن يدعى “جمال بن سارح بن فرحان الرشيدي”، والذي أقدم بمعاونة أحد الجناة من الجنسية المصرية يدعى “إيهاب أحمد محمد” -والذي تُوفي لاحقاً- على قَتل المقيم الباكستاني أصغر علي فضل الدين، وذلك بطعنه بسكين في بطنه وضربه بحديدة على رأسه مما أدى إلى وفاته، والاستيلاء على سيارته، والتمثيل بجثته وذلك بإحراقها.
وأشارت إلى أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجانيين المذكورين وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الإتهام إليهما بارتكاب جريمتهما، وبإحالتهما إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقهما صك يقضي بثبوت ما نُسب إليهما، ولبشاعة هذه الجريمة، فقد تم الحكم عليهما بالقتل تعزيراً، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأُيد من مرجعه.وفق “أخبار 24”.
وأبانت أنه تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني اليوم (الثلاثاء) بمحافظة الخبر بالمنطقة الشرقية.