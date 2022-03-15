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جديد المحليات > “الإحصاء”: ارتفاع التضخم بنسبة 1.6% في فبراير الماضي
15/03/2022   4:17 م

“الإحصاء”: ارتفاع التضخم بنسبة 1.6% في فبراير الماضي

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أظهرت مؤشرات الهيئة العامة للإحصاء، ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر فبراير 2022، بنسبة 1.6% بالمقارنة بنظيره من العام الماضي، وأعلى من شهر يناير الماضي، إذ كان 1.2%.

وأرجعت الهيئة هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار النقل بنسبة ‎4.3+‎%، وارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة‎2.4+‎%، لافتة إلى أن ارتفاع أسعار البنزين هي المؤثر الأكبر في زيادة التضخم لشهر فبراير مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وأوضحت أن قسم الأغذية والمشروبات سجل ارتفاعا بنسبة 2.4%؛ متأثرا بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 2.6% التي تأثرت بدورها بارتفاع أسعار الخضراوات بنسبة 9.7%.

وأبانت أن قسم النقل سجل ارتفاعا بنسبة 4.3% متأثرا بارتفاع أسعار البنزين بنسبة 26.7%، في حين سجل مؤشر أسعار المستهلك لشهر فبراير الماضي استقرارا نسبيا مقارنة بشهر يناير 2022م، حيث ارتفع بنسبة %0.3.

وأضافت أن مؤشر التضخم الشهري تأثر بارتفاع قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.4%، والذي بدوره تأثر بارتفاع أسعار الاغذية بنسبة 0.5%.وفق “أخبار 24”.

كما ارتفعت أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 0.2%، متأثرا بارتفاع أسعار إيجارات السكن بنسبة 0.3%، وقسم النقل بنسبة 0.5%، وقسم تأسيس وتجهيزات المنازل بنسبة 0.7% ، وقسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.4% وكذلك قسم الملابس والأحذية بنسبة 0.1%، في حين انخفضت أسعار قسم التبغ بنسبة 0.1%، وقسم الاتصالات بنسبة 0.1%.

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“الإحصاء”: ارتفاع التضخم بنسبة 1.6% في فبراير الماضي

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