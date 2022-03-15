تعمل خلال شهر رمضان.. إطلاق مسارات جديدة لمشروع حافلات مكة

أطلقت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة اليوم (الثلاثاء)، من خلال المركز الموحد للنقل في مكة “نقل مكة”، المرحلة الثانية من التشغيل التجريبي المجاني لمشروع حافلات مكة.
وأوضحت أن تلك المرحلة تضمنت التشغيل على مسارات 6 و7 و12 الذي يربط بين المنطقة المركزية وقطار الحرمين السريع وجامعة أم القرى امتداداً لمنطقة البحيرات.
وأشارت إلى أن المسارات الجديدة ستخدم سكان وزوار مدينة مكة المكرمة على نطاق أكبر.
وتشرف الهيئة الملكية على خطة استكمال مشروع حافلات مكة بكل مساراته حيث سيكون الانتهاء من المشروع خلال عام 2022.
ويعد المشروع من مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030 التنفيذية.
ويشتمل المشروع على تطوير البنية التحتية من بناء المحطات المركزية والتوقف، وجسور ومعابر المشاة، وتحسين الطرق، وتأسيس أنظمة ذكية للنقل في مدينة مكة المكرمة.
وسيكون هناك جدول رحلات ثابت ومعتمد، من خلال نشره على حساب مشروع حافلات مكة على منصة تويتر، بالإضافة إلى لوحة المعلومات الذكية في المحطات، وعن طريق تطبيق الهواتف الذكية والموقع الإلكتروني.وفق “أخبار 24”.
وأوضح المتحدث باسم مشروع حافلات مكة المكرمة في الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة الدكتور ريان الحازمي أن الطاقة الاستيعابية والتشغيلية ستعمل على مدار 22 ساعة يومياً عند اكتمال المشروع.
وأبان أن المسارات الحالية ستعمل خلال شهر رمضان المقبل وموسم حج هذا العام بالمواءمة مع الجهات ذات العلاقة لدعم خطط نقل المعتمرين والحجاج.