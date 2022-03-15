بغرامات تتراوح بين 200 ألف إلى مليوني ريال والسجن 10 سنوات.. 14 مخالفة لنظام الأرصاد

تعتزم وزارة البيئة والمياه والزراعة، طرح اللائحة التنفيذية لنظام الأرصاد، بهدف إيضاح بعض الأمور التي أشار إليها نظام الأرصاد الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 24 / 09 / 1442هـ.
أحكام اللائحة
تسري أحكام اللائحة على جميع الأشخاص، وخدمات الأرصاد، ومقدمي خدمات الأرصاد بالمملكة والمستفيدين من تلك الخدمات.
وتحتوي اللائحة على 10 مواد تفصل نطاق عمل المركز الوطني للأرصاد بشأن خدمات الأرصاد، وبعض مواد نظام الأرصاد خاصة ما يرتبط بتصنيف وأنواع خدمات الأرصاد، وأنواع وضوابط واشتراطات تصاريح وتراخيص الأرصاد الجوية التي يصدرها المركز (كتصاريح وتراخيص نشر أو بيع البيانات، والاستفادة من البيانات المقدمة من المركز، وتركيب أو تشغيل أو التنازل أو نقل محطات وشبكات الرصد، ومقدمي خدمات الأرصاد).
كما تشمل اللائحة أحكاماً ذات صلة بالتفتيش وضبط المخالفات وإيقاع العقوبات، وقواعد عمل لجان النظر في المخالفات.
نطاق عمل المركز الوطني للأرصاد
أوضح النظام أن للمركز نحو 18 مهمة يتولى القيام بها، أبرزها رصد حالة الطقس والمناخ والعناصر التي يتأثران بها، ورصد الظواهر الجوية والبحرية، وإعداد التوقعات الجوية قصيرة وطويلة المدى على مدار الساعة، وكذلك تقديم الخدمات الأرصادية وتحديد المقابل المالي لتراخيص الاستفادة من تلك الخدمات وفق وثيقة المقابل المالي، وتحصيله وإيداعه في صندوق البيئة، وإعداد الدراسات والتقارير المتعلقة باختصاصاته، ومراجعتها وتحليل القياسات والبيانات والمعلومات المتعلقة بالطقس والمناخ والظواهر الجوية والبحرية، وتبادلها مع الجهات المعنية، وإجراء المحاكاة، وإصدار التقارير في شأنها، وأيضا إصدار التحذير والإنذار المبكر عن حالة الطقس والمناخ.
حظر العمل بالأرصاد دون تصريح
وتحظر المادة الرابعة من النظام على الأشخاص ممارسة أي عمل أو نشاط يتعلق بالأرصاد الجوية دون الحصول على ترخيص أو تصريح من المركز، كما يحظر على مشغلي محطات وشبكات الرصد نشر تحذيرات الرصد الجوي غير الصادرة عن المركز.
وأوضحت المادة ضرورة أن تقوم المشاريع التي تتوقف تصاميمها الهندسية أو دراسات الجدوى الاقتصادية لها على دقة نتائج دراسات أو بيانات الأرصاد الجوية الحصول على تلك الدراسات والبيانات من المركز أو مقدم خدمة مرخص له.
ما هي خدمات الأرصاد الجوية السيادية؟
وأوضحت المادة الخامسة الفرق بين خدمات الأرصاد الجوية وخدمات الأرصاد الجوية السيادية، فالأولى تصنف وفقا للأنواع التالية (خدمات بيانات وصور وتقارير الرصد وتنبؤات الطقس والمناخ، وخدمات بيانات النماذج العددية، وخدمات الدراسات والتقارير المناخية، وخدمة تحذيرات الرصد الجوي، وخدمة توثيق البيانات والتقارير وخدمة الاستشارات والتدريب وبناء القدرات في مجال الأرصاد الجوية، وخدمة تركيب وتشغيل ونقل وصيانة ومعايرة محطات الرصد.. إلخ).
فيما تصنف خدمات الأرصاد الجوية السيادية وفقاً للمعلومات التي تؤثر أو تتسبب في توقف حركة الملاحة الجوية والملاحة البحرية، وكذلك المعلومات التي تؤثر على القرارات العسكرية، وأيضا تحذيرات التقلبات الشديدة في الطقس التي ينتج عنها عمليات إخلاء لبعض المناطق أو توقف الأعمال والمصالح العامة.
التراخيص وضبط المخالفات
وتضمنت المواد السادسة والسابعة والثامنة من اللائحة تفاصيل الحصول على التراخيص اللازمة بحسب نوع كل طلب، وكذلك المقابل المالي لخدمات المركز والتصاريح والتراخيص، وأنواع التفتيش وضبط المخالفات وصلاحية المفتشين.
المخالفات والعقوبات
وحدد جدول المخالفات والعقوبات نحو 14 مخالفة تتراوح غراماتها بين 200 ألف ريال إلى نحو مليوني ريال والسجن 10 سنوات وفقا لكل حالة.وفق “أخبار 24”.
وشملت المخالفات ممارسة أي عمل أو نشاط يتعلق بالأرصاد الجوية دون الحصول على ترخيص أو تصريح من المركز والتي تبلغ عقوبتها نحو 200 ألف ريال، وقيام مشغلي محطات وشبكات الرصد بنشر تحذيرات رصد جوي غير الصادرة عن المركز، و عدم الحصول على دراسات وبيانات أرصاد جوية عند إجراء التصاميم الهندسية أو دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع المحددة في اللائحة، وعدم الالتزام بالضوابط والاشتراطات التي ضعها المركز، وحددت عقوبة كل منها بـ500 ألف ريال.
كما حدد جدول المخالفات عقوبة القيام بخدمات الأرصاد الجوية السيادية بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما تضمنت المخالفات حيازة محطة أو شبكة رصد متنازل عنها دون وجود موافقة من المركز، وتركيب وتشغيل رادارات مراقبة الطقس، وعدم الحصول على تصريح قبل البدء بتركيب أو نقل محطات وشبكات الرصد، وغيرها من المخالفات، التي تراوحت عقوباتها بين (50- 500) ألف ريال.