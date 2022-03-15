“المراعي” تشارك في معرض الشرق الأوسط للدواجن

زار نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي، جناح شركة المراعي المشارك في معرض الشرق الأوسط للدواجن، والذي أقيم تحت شعار “المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي”، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة 14 – 16 مارس 2022، وبمشاركة 150 شركة وجهة عارضة من 30 دولة في مختلف قطاعات صناعة الدواجن.
وكان في استقبال نائب وزير البيئة والمياه والزراعة خلال زيارته جناح المراعي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة المراعي، فيصل بن مرزوق الفهادي.
وفي هذا السياق، قال عبدالله العتيبي رئيس التواصل المؤسسي والعلاقات العامة: “إن مشاركة المراعي تأتي انطلاقًا من دورها كإحدى القلاع الرئيسية للأمن الغذائي في المملكة، حيث تواصل مجموعة منتجات الدواجن التي توفرها شركة المراعي صدارتها بسوق المملكة، في ظل توجه الشركة نحو النمو المتسارع، والمساهمة تجاه دعم الأمن الغذائي، وزيادة المحتوى المحلي بالمملكة من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات في قطاع الدواجن، وذلك بهدف تطوير مرافق الإنتاج، ورفع الطاقة الإنتاجية في مختلف مناطق المملكة.”
يُذكر أن شركة المراعي كانت قد أعلنت العام الماضي عن ضخ استثمارات جديدة بقيمة 6600 مليون ريال لتضاعف بذلك من عملياتها الإنتاجية في قطاع الدواجن في المملكة، عبر ثلاث مراحل حتى العام 2026. وستركز هذه الاستثمارات على زيادة حصة الشركة من الدجاج المبرد الذي يمثل اليوم 96% من إنتاجها الكلي، جنباً إلى جنب مع زيادة إنتاجها وحصتها من الدواجن المجمدة.
جديرُ بالذكر أن المراعي هي أكبر شركة متكاملة رأسياً للألبان في العالم، والأكبر لإنتاج وتوزيع الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط، وتمتلك العديد من العلامات التجارية منها المراعي، واليوم، ولوزين، وسفن دايز، فضلاً عن ريادة منتجاتها في جميع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.