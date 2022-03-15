“التجارة” تحقق جائزة أفضل الجهات الحكومية في حملات توعية المستهلك

حققت وزارة التجارة جائزة جمعية حماية المستهلك في مسار أفضل الجهات الحكومية تفاعلاً في الحملات التوعوية لحماية المستهلك وتثقيفه بحقوقه وواجباته.
وسلم معالي وزير الحج والعمرة والمكلف بمهام تنظيم جمعية حماية المستهلك الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة الجائزة لوكيل حماية المستهلك بوزارة التجارة عمر السحيباني، ومستشار معالي وزير التجارة المتحدث الرسمي عبدالرحمن الحسين، وذلك خلال حفل أقيم اليوم تزامناً مع اليوم العالمي للمستهلك الذي يوافق 15 من شهر مارس كل عام.
وتهدف جائزة جمعية حماية المستهلك لتحفيز المنظمات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي للمشاركة الفعالة في تحسين تجربة المستهلك؛ تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030، وخلق بيئة تجارية تنافسية ترتكز على حماية المستهلك، وتحسين تجربته وخلق مجتمع استهلاكي واعٍ بمسؤولياته وحقوقه وواجباته.وفق “أخبار 24”.
يذكر أن وزارة التجارة توجت بجائزة التميز الحكومي العربي كأفضل وزارة عربية من بين أكثر من 5,000 مشاركة حكومية عربية، نتيجة للتميز المؤسسي وفق أفضل المعايير الدولية، وتبني مفاهيم الابتكار والتطوير، وحوكمة الأداء لتحقيق الأهداف والإستراتيجيات المرتبطة بالرؤية, كما حققت “التجارة” شهادة الاعتراف بالتميز المؤسسي بتصنيف (4 نجوم) من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة، كأول جهة حكومية تحصل عليها في المملكة العربية السعودية، لتكون ضمن 4 جهات حكومية فقط حصلت على هذه الشهادة حول العالم.