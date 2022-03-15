ردّ الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة “ترشيد”، وليد الغريري، على سؤال بشأن أسباب ضعف بعض إنارات الشوارع رغم كفاءتها في استهلاك الطاقة.
وأوضح، خلال برنامج “سقراط” على إذاعة ثمانية، أن المشكلة تكمن في تعود الجمهور على الإنارات التي كانت في السابق، ولذلك من الطبيعي الشعور ببعض التغير في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن وسائل الإنارة الموجودة في الوقت الحالي تتوافق مع المعايير العالمية.
وأكد أن الشركة كانت تواجه مشكلات تتعلق بصعوبة تقبل الجمهور للتغيير، إلا أنه بعد ذلك باتت هناك رغبة واضحة في الحصول على الخدمات التي تقدمها الشركة.
وفق “أخبار 24”.