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جديد المناطق > طلب منه توصيله فباغته بسرقة سيارته.. والجهات الأمنية تعثر على المركبة
15/03/2022   9:59 م

طلب منه توصيله فباغته بسرقة سيارته.. والجهات الأمنية تعثر على المركبة

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عثرت الجهات الأمنية في منطقة الرياض على سيارة أحد المواطنين؛ بعد أن قام شخص بسرقتها، في حين ما يزال البحث جاريا عن السارق.

وفي التفاصيل قال عبدالرحيم المشرافي لـ”أخبار 24″ إن الواقعة حدثت يوم السبت في مدينة الرياض بعد أن رأى أخوه (صاحب المركبة) أحد الأشخاص المنقطعين في أحد الطرق وطلب منه توصيله.

وأضاف أن اللص طلب من أخيه الماء بحجة أنه مريض وعدم قدرته على النزول، فباغته بسرقة مركبته فور نزوله منها وهرب بها إلى مكان مجهول.

وأكد المشرافي أن الجهات الأمنية عثرت على المركبة في حي الدخل المحدود بالرياض، وما يزال البحث جاريا عن اللص، مقدما شكره وتقديره للجهات الامنية على سرعة تجاوبها.

طلب منه توصيله فباغته بسرقة سيارته.. والجهات الأمنية تعثر على المركبة

جديد المناطق
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