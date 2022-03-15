“الطيران المدني” تستعرض أعداد الشكاوى المقدمة ضد الناقلات الجوية والمطارات في 2021

أوضحت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم (الثلاثاء)، أعداد الشكاوى المقدمة ضد الناقلات الجوية والمطارات في المملكة خلال عام 2021.
وأكدت أن عدد الشكاوى على الناقلات الجوية بلغ 5 آلاف شكوى، وعلى المطارات 1200 شكوى، مشيرة إلى أن نسبة معالجة الشكاوى في الوقت المحدد بلغت 85% للناقلات و86% للمطارات.
وأشارت إلى أن مجموع تفاعل قنوات الاتصال بعناية المسافرين بلغ أكثر من 600 ألف تفاعل مع القنوات خلال 2021، شملت 550 ألف اتصال متسلم عبر مركز الاتصال، و21 ألف مسافر تمت خدمتهم عبر البريد الإلكتروني، و82 ألف محادثة في وسائل التواصل الاجتماعي، و33 ألف محادثة عبر الموقع الإلكتروني، و20 ألف طلب تُسلم عبر الموقع الإلكتروني. وفق “أخبار 24”.