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جديد المحليات > فيديو للملك فهد يذكر فيه طلبًا أثار استغرابه من رئيس “تايوان”.. وهكذا كان رده
16/03/2022   7:08 ص

فيديو للملك فهد يذكر فيه طلبًا أثار استغرابه من رئيس “تايوان”.. وهكذا كان رده

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نشر حساب الملك فهد بن عبدالعزيز فيديو قديمًا للملك الراحل، يتحدث فيه عن طلب أثار استغرابه من قبل رئيس جمهورية الصين الوطنية “تايوان” خلال زيارته للمملكة.

وقال الملك فهد إن الملك الراحل خالد بن عبدالعزيز طلب منه مرافقة رئيس جمهورية الصين الوطنية أثناء زيارته للمملكة، مبينًا أن الرئيس الضيف طلب منه الإكثار من ابتعاث الدعاة الملمين باللغة الإنجليزية الذين يدعون للعقيدة الإسلامية، ما أثار دهشة الملك فهد.

وأشار إلى أن رئيس الصين الوطنية أوضح له أن طلبه ليس مجاملة للمملكة، وإنما لقدرة العقيدة الإسلامية على التصدي للمد الشيوعي القادم من جمهورية الصين الشعبية. وفق “أخبار 24”.

فيديو للملك فهد يذكر فيه طلبًا أثار استغرابه من رئيس “تايوان”.. وهكذا كان رده

جديد المحليات
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