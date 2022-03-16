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جديد المحليات > “اعتماد” تتيح للموظف الحكومي الاستعلام عن حقوقه المالية والإضافية
16/03/2022   7:08 ص

“اعتماد” تتيح للموظف الحكومي الاستعلام عن حقوقه المالية والإضافية

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أعلنت منصة “اعتماد” عن إتاحة خدمة الاستعلام عن الحقوق المالية للموظف لتمكين الموظف الحكومي من الاطلاع والتحقق من الحقوق المالية الخاصة به، تعزيزا للشفافية ولسهولة الوصول للبيانات.

وأوضحت أنه يمكن للموظفين في الجهات الحكومية استرجاع جميع بيانات الرواتب المتسلمة من الجهة الحكومية بكامل تفاصيلها.

وبينت أن خصائص الخدمة تشمل تفاصيل البيانات الوظيفية وتفاصيل الحقوق المالية للموظف والتفاصيل الإضافية للحقوق المالية للموظف والاطلاع على البيانات التاريخية. وفق “أخبار 24”.

ويمكن الاستفادة من الخدمة عبر الرابط .

“اعتماد” تتيح للموظف الحكومي الاستعلام عن حقوقه المالية والإضافية

جديد المحليات
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