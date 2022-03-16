في اليوم العالمي لحقوق المستهلك.. “التجارة” توضح الحقوق عند شراء السيارات وقطع غيارها وصيانتها

كشفت وزارة التجارة حقوق المستهلكين عند شراء السيارات وقطع غيارها وصيانتها، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق المستهلك.
وبينت أن حقوق المستهلك تتمثل في حق السلامة، وحق التعويض، وحق الاختيار، وحق المعرفة، وحق إشباع الحاجات الأساسية، وحق الحياة في بيئة صحية، وحق التثقيف، وحق إبداء الرأي.
عند شراء سيارة جديدة
وبينت أن المستهلك عند شرائه سيارة جديدة من حقه الحصول على فاتورة الشراء وكتيب الضمان، وتوفير ضمان المنتج والتعليمات الفنية بلغة عربية مفهومة، إلى جانب إفصاح الوكيل عن الإكسسوارات الإضافية الموجودة في السيارة إذا كانت مصنعة من شركة مختلفة عن الشركة الأم.
قطع الغيار
أكدت على ضرورة حصول المستهلك على قطع الغيار ذات الطلب المستمر، وقطع الغيار ذات الطلب النادر خلال 14 يوما، والاتفاق بورقة موثقة على مدة تسليم قطع الغيار التي تصنع خصيصا له، إلى جانب حق الاحتفاظ بقطع الغيار المستبدلة من السيارة بشرط ألا تكون ضارة للبيئة، مع الحصول على وثيقة مستقلة لمدة وأحكام ضمان قطع الغيار بما يتفق مع سياسة المنتج.
حقوق الصيانة
بينت أن الوكيل مطالب بتوفير الصيانة اللازمة لسيارة المستهلك وتقدير تكلفة أعمال الصيانة وقطع الغيار وتوثيقها وعدم إلزامه بدفع تكاليف لم يوافق عليها، وتحديد موعد الانتهاء من أعمال الصيانة في وثيقة مكتوبة وموقعة، واستلام وثيقة تبين حالة السيارة عند إحضارها والمحافظة عليها أثناء الصيانة. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أن من حقوق المستهلك البدء بأعمال الصيانة خلال مدة لا تزيد على 7 أيام من تاريخ الطب إذا كان نوع العطل أو الخدمة لا يجريها الوكيل، كما يحق له الصيانة في أي مركز مستقل دون أن يتأثر الضمان على أن تكون وفق توصيات المنتج.
وإذا كان أقرب مركز صيانة تابع للوكيل أو معتمد منه يبعد عن المستهلك بمسافة تزيد على 100 كم يتحمل الوكيل تكاليف شحن السيارة وإعادتها بعد صيانتها شرط أن يكون الخلل مشمولا بضمان المنتج.