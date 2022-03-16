“الوطني لقياس الالتزام البيئي”: 90 محطة تقيس جودة الهواء.. ونهدف لقياس التلوث الضوضائي والضوئي

أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، المهندس علي الغامدي، عدد محطات قياس جودة الهواء التابعة للمركز، والهدف الذي يسعى إليه من تدشين التمرين التعبوي استجابة 7.
وأضاف، عقب حفل تدشين التمرين بمنطقة تبوك، أن لدى المركز أكثر من 90 محطة لقياس جودة الهواء، وجارٍ العمل على زيادتها لأكثر من 200 محطة في مختلف المناطق، وإطلاق مبادرات تُعنى بقياس التلوث الضوضائي والضوئي الناتج عن الأنشطة البشرية، لإحداث الأثر البيئي الإيجابي.
ويأتي التمرين التعبوي “استجابة” لحماية سواحل المملكة وبيئتها البحرية بوجه عام، من خطر التلوث الزيتي، وهو باكورة التمارين الخاصة بالمركز للعام الحالي 2022 م، وسابع التمارين التعبوية بشكل عام. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن المركز يراقب الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية والأنشطة والمشاريع، لضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح والمعايير والاشتراطات البيئية المعتمدة.
وقال إن المركز يهدف من ذلك إلى الحد من خطر التلوثات بمختلف مسمياتها ومساراتها ضمن أدوارنا في الحد من تلوث الهواء والتربة والأوساط المائية بما فيها البيئة البحرية.