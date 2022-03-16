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جديد المحليات > “الصحة” تضيف 4 مواعيد جديدة لعيادات الأسنان على “موعد” وإدراجها الأحد المقبل بدلاً من شوال
16/03/2022   7:07 ص

“الصحة” تضيف 4 مواعيد جديدة لعيادات الأسنان على “موعد” وإدراجها الأحد المقبل بدلاً من شوال

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أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء عن تعديل تاريخ إدراج مواعيد جديدة في نظام “موعد” لعيادات طب الأسنان في الدوام الممتد والدوام العادي، وإضافة 4 مواعيد جديدة.

وأوضحت أن المواعيد ستكون متاحة للمراجعين اعتباراً من يوم الأحد القادم الموافق 17/ 8/ 1443هـ بدلا من التاريخ السابق 7/ 10/ 1443هـ، ونوهت بضرورة تشغيل عيادات الأسنان داخل المراكز الصحية الأولية، ذات الدوام الممتد دون استثناء. وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أنه تقرر إضافة 4 مواعيد للدوام الرسمي في مراكز الرعاية الصحية الأولية ومجمعات الأسنان، بواقع موعدين في كل من فترة الدوام العادي والدوام الممتد على النحو التالي:

– إضافة موعد في الساعة 9 صباحاً وموعد الساعة 2 ظهرا، ليصبح إجمالي مواعيد الدوام العادي 12 موعداً.

– إضافة موعد في الساعة 5 مساءً وموعد الساعة 7 مساءً، ليصبح إجمالي مواعيد الدوام الممتد 10 مواعيد.

“الصحة” تضيف 4 مواعيد جديدة لعيادات الأسنان على “موعد” وإدراجها الأحد المقبل بدلاً من شوال

جديد المحليات
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