“الصحة” تضيف 4 مواعيد جديدة لعيادات الأسنان على “موعد” وإدراجها الأحد المقبل بدلاً من شوال

أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء عن تعديل تاريخ إدراج مواعيد جديدة في نظام “موعد” لعيادات طب الأسنان في الدوام الممتد والدوام العادي، وإضافة 4 مواعيد جديدة.
وأوضحت أن المواعيد ستكون متاحة للمراجعين اعتباراً من يوم الأحد القادم الموافق 17/ 8/ 1443هـ بدلا من التاريخ السابق 7/ 10/ 1443هـ، ونوهت بضرورة تشغيل عيادات الأسنان داخل المراكز الصحية الأولية، ذات الدوام الممتد دون استثناء. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أنه تقرر إضافة 4 مواعيد للدوام الرسمي في مراكز الرعاية الصحية الأولية ومجمعات الأسنان، بواقع موعدين في كل من فترة الدوام العادي والدوام الممتد على النحو التالي:
– إضافة موعد في الساعة 9 صباحاً وموعد الساعة 2 ظهرا، ليصبح إجمالي مواعيد الدوام العادي 12 موعداً.
– إضافة موعد في الساعة 5 مساءً وموعد الساعة 7 مساءً، ليصبح إجمالي مواعيد الدوام الممتد 10 مواعيد.