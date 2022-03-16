تُنفذ على 3 مراحل.. وزير الثقافة يطلق مبادرة “المكتشف الصغير” لتوعية الصغار بأهمية التنقيب عن الآثار

أطلق وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان، اليوم (الثلاثاء)، مبادرة “المكتشف الصغير”، والتي تستهدف توعية صغار السن بأهمية أعمال التنقيب عن الآثار، ورفع مستوى المساهمة المجتمعية في حماية وصون التراث الوطني.
وتأتي المبادرة بتنظيم وإشراف هيئة التراث، وستُنفذ على ثلاث مراحل، تستهدف الأولى الأطفال من عمر 6 إلى 12 سنة، فيما تستهدف المرحلة الثانية الأعمار من 13 إلى 15 سنة، وتشمل الصروح التعليمية والمراكز التجارية الكبرى، فيما تهدف المرحلة الثالثة إلى استمرارية مشاركة صغار السن في أعمال التنقيب، وذلك عبر رحلات ميدانية تتم جدولتها بناء على مواسم التنقيب الأثري.
وتقدم المبادرة ورش عمل إرشادية للأطفال بهدف تزويدهم بالمعلومات والطرق الأنسب لعمليات التنقيب عن الآثار، إلى جانب تنمية روح العمل الجماعي فيهم، وتزويدهم بكل المعارف والعلوم والحقوق والواجبات تجاه الآثار، كما تتضمن مسابقات عن تاريخ وجغرافية المملكة، لتعميق الأثر العلمي المرتبط بمجال التنقيب عن الآثار. وفق “أخبار 24”.
وتشمل المواقع الأثرية التي تندرج تحت المبادرة قائمة متنوعة من المواقع من مختلف مناطق المملكة، كما تقدم المبادرة مواقع أثرية افتراضية عبارة عن مواقع أثرية محاكية للمواقع الحقيقية المتوزعة في جميع مناطق المملكة، حيث ستكون بدايتها في منطقة سدوس التاريخية بالتزامن مع تفعيل الأصول التراثية في منطقة الرياض.