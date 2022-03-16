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رياضة > “الانضباط” تُعاقب “البلوي” و”العبود” بسبب ما حدث بمباراة “الهلال”
16/03/2022   7:03 ص

“الانضباط” تُعاقب “البلوي” و”العبود” بسبب ما حدث بمباراة “الهلال”

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أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة تغريم المدير التنفيذي لفريق الاتحاد، مبلغ 75 ألف ريال بجانب إيقافه 4 مباريات بداعي الإساءة إلى حكم مباراة فريقه أمام الهلال والاتحاد السعودي لكرة القدم وأعضاء مجلس إدارته، ولجانه القضائية وإخلاله بواجب السرية.

وغرمت كذلك لجنة الانضباط، بحسب البيان ذاته الصادر اليوم (الثلاثاء)، لاعب الاتحاد، عبدالرحمن العبود مبلغ 20 ألف ريال؛ لدخول غرفة الملابس بعد مباراة فريقه أمام الهلال رغم عدم تسجيل اسمه في الكشوفات. وفق “أخبار 24”.

وكان نادي الاتحاد قد هُزم بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعته بنظيره الهلال، يوم 8 مارس الجاري.

“الانضباط” تُعاقب “البلوي” و”العبود” بسبب ما حدث بمباراة “الهلال”

رياضة
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