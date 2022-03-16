“الانضباط” تحرم “الشباب” من جمهوره.. وتُغرم مدرب “النصر” روسو

ألزمت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة، نادي الشباب، بدفع غرامة قدرها 41,250 ريال بجانب اللعب على أرضه دون جمهور في أول مباراة رسمية يستضيفها.
وأشارت لجنة الانضباط، عبر بيان رسمي صادر أمس (الثلاثاء)، إلى أن العقوبة تأتي بسبب رمي جماهيره علبة مياه تجاه حكم مباراته أمام الاتحاد أثناء دخوله ممر اللاعبين والحكام.
كما ألزمت لجنة الانضباط، المدير الفني الأرجنتيني للنصر، روسو، بدفع مبلغ 20 ألف ريال؛ لعدم ارتداء البطاقة التعريفية داخل الملعب، وذلك وفقًا لما ورد في تقرير مراقب مباراة فريقه أمام الاتفاق. وفق “أخبار 24”.