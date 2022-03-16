بالفيديو والصور.. “التعاون” يخطف بطاقة التأهل لدور المجموعات بالآسيوية على حساب الجيش السوري

خطف فريق التعاون بطاقة التأهل لدور المجموعات بالنسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال آسيا بعد الفوز أمام نظيره الجيش السوري، خلال مباراة الملحق التي جمعتهما مساء اليوم (الثلاثاء).
وكان نادي الجيش السوري قد تقدم بهدف في الدقيقة (70) عن طريق لاعبه محمد الواكد، قبل أن يتعادل التعاون بهدف في الدقيقة (81) عن طريق لاعبه سميحان النابت. وفق “أخبار 24”.
ولجأ الفريقان لشوطين إضافيين عقب انتهاء المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق، ليستمر التعادل خلال الشوطين الإضافيين، ثم فاز التعاون بركلات الترجيح بنتيجة (5-4)
هدددددف!⚽
د70′ الهدف الأول لـ الجيش عن طريق محمد الواكد
التعاون 0 × 1 الجيش#التعاون_الجيش#دوري_ابطال_آسيا #قنوات_SSC pic.twitter.com/NBSVpGctT9
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 15, 2022
شاهد.. هدف التعادل لـ #التعادل عن طريق #سميحان_النابت
( #التعاون 1 – 1 #الجيش )#التعاون_الجيش#دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/xanMFgjElo
— سبورت 24 – السعودية (@sporty_24) March 15, 2022
أهداف المباراة |#التعاون 1 ( 5 ) × ( 4 ) 1 #الجيش#التعاون_الجيش#دوري_ابطال_آسيا #قنوات_SSC pic.twitter.com/2eb6fBYVJJ
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 15, 2022